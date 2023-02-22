شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملة نظافة المساجد وتعقيمها بمسجد جنة الفردوس بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الأوقاف حملاتها المكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية، حيث قامت إدارة أوقاف الشروق وبدر بقيادة الشيخ حسين راضى، مدير عام الإدارة، والشيخ حسام صبري المفتش بوزارة الأوقاف بإدارة الشروق،بحملة لنظافة مسجد جنة الفردوس، بكمباوند جنة، وبحضور إمام المسجد الشيخ إبراهيم سبت.

حملات نظافة المساجد تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي :

1. النظافة الدورية للمسجد .

2. نظافة أسطح المساجد .

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات .

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل .

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر .

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة .

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .