شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: 3 ثوان مدة كافية لغسيل أنف الطفل بالمحلول الملحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 3 ثوان هى مدة كافية لغسيل أنف الطفل بالمحلول الملحى، مضيفة أنه يفضل استشارة الطبيب في طريقة الغسيل، وكذلك الصيدلى في الدواء والمحلول الآمن للعلاج .

المحلول الملحى من أفضل أنواع محاليل الاستنشاق التى تعالج التهابات الجيوب الأنفية المتكررة، والناتجة عن التعرض لتيارات باردة أو مليئة بالأتربة والغبار، تزامنًا مع تقلبات الطقس المتكررة هذه الفترة.

وإهمال تكرار حالات التهاب الجيوب الأنفية، علامة مبكرة لتحول التهاب الجيوب الأنفية إلى النوع المزمن، وقد تصبح دليلا على الإصابة باللحمية والتى تحتاج إما للعلاج الدوائى أو الجراحى حسب درجة الالتهاب .

والمحلول الملحى هو محلول قابض لشعيرات الأنف ويساعد على التئامها، مما يقلل من حجم تضخم الجيوب الأنفية واللحمية المتضخمة، ويحد من التهابها كما يساعد على توقف شعور الألم أو الاحتقان، ويساعد أيضًا على علاج انسداد فتحتى الأنف الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية".

ويوصى الأطباء باستخدام المحلول تبعا لإرشادات الطبيب المختص، على ألا تقل عن مرة يوميا فى حالة الالتهاب، مع الاهتمام بتدفئة الأنف وتناول سوائل دافئة.