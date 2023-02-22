شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": استغلال جميع أصول الوزارة لتحقيق عائد يناسب القيمة السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، المزرعة البحثية بالقصاصين، ومشروع تطوير النظم الزراعيه بالقنطرة، بمحافظة الاسماعيلية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، بالمتابعه الدقيقه لكافة الأصول المملوكه للوزارة، سواء كانت مزارع أو محطات بحثية، او انتاج نباتي، حيواني، سمكي، وداجني، فضلا عن الأصول، لبيان العائد الاقتصادي المحقق علي الطبيعة، والتأكد من استغلالها استغلال يحقق عائدا اقتصاديا يتناسب مع قيمتها السوقيه وموقعها المتميز، فضلا عن التأكيد علي الطبيعه من سير العمل داخل تلك المواقع بشكل منتظم.

وتبلغ مساحة مشروع تطوير النظم الزراعية بالقنطرة شرق بشبه جزيرة سيناء، حوالي 570 فدان منزرعه بالزيتون والمانجو والموالح والبرسيم الحجازي، كما توجد بها عدد 40 صوبه زراعية منزرعة بالفلفل والخيار ومزرعه للانتاج الحيوانى ومحطة للطاقه الشمسيه مكونه من 192 لوح طاقه شمسيه توفر كهرباء للمشروع قدرتها 70 كيلو وات.

وشدد "صالح" على ضرورة العمل المستمر لرفع الكفاءة، والاستغلال الاقتصادي الأمثل، واستغلال كافه المساحات البينية والخالية بدون استغلال، وكذا تنظيم المساحات المنزوعه فضلًا عن التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتراكمة بالمحطة.

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع هذه الجولات ونتائجها مؤكدا علي ضروره الوصول بتلك المزارع على الطاقه القصوي للاستفاده منها بشكل يحقق العائد الاقتصادي العادل، لافتا إلى مواصلة الزيارات والجولات وتفقد الأصول، بكافة المحطات والمزارع، للوقوف علة مدى التقدم والإنجاز بها، لتحقيق الهدف المنشود.