شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: قررنا الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب الحماية الدولية لشعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى ظل استمرار جرائم الاحتلال.

وأكد حسين الشيخ عبر حسابه على "تويتر" أن القيادة الفلسطينية تدرس خطوات الرد على أحداث نابلس، مضيفا "عمل بربرى إجرامى مخطط ومدبر مع سبق الإصرار ارتكبه الاحتلال اليوم فى مدينة نابلس، مذبحة ومجزرة تدلل على طبيعته الاجرامية".

بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة مؤخرًا، والذى يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلى مدينة نابلس شمالى الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بـ"استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 102 بجراح بينهم 6 بحالة خطيرة".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الشهداء هم المسن عدنان بعارة (72 عاما) ومحمد عنبوسى (25 عاما) وتامر ميناوى (33 عاما) ومصعب منير محمد عويص (26 عاما) وحسام بسام سليم (24 عاما ) ومحمد عبد الغنى (23 عاما)، ووليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادى عبد العزيز أشقر (61 عاما)، الطفل محمد فريد شعبان ( 16 عاما)، والجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاما).