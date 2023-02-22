شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان بمناسبة ذكرى التأسيس: التلاحم والاستقرار يجسد عراقة هذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الأربعاء، بمناسبة الاحتفاء اليوم بذكرى تأسيس السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام، "نستذكر فى المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذى يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً".

يشار إلى أن السعودية تحتفل اليوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير بـ"يوم التأسيس".

فقد أعلنت المملكة عبر أمر ملكي في يناير الماضي، أن يكون 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة والممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، ولارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى العهد الحالي.