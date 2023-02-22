شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: كل دول العالم تعانى من ارتفاع أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن ارتفاع أسعار السلع يعانى منه كل دول العالم.

وأضاف أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى، وأنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، وأن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، مشيرا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فى الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: "مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية"، ومن الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أنه فى سبيل دعم الفلاح المصرى، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهى محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول، ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وأشار إلى أن الدعم سيطبق على القمح أيضا، وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا، و15 ألف جنيه لعباد الشمس.