شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء ، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين ، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن "مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية".

وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصري ، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية ، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 الف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.