شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: دعم المحاصيل الاستراتيجية بـ9 آلاف جنيه للذرة و15 ألفا لعباد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه فى سبيل دعم الفلاح المصري ، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه، لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.