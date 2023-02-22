شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة تدعم 4 محاصيل استراتيجية لتشجيع الفلاح على زراعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أنه فى سبيل دعم الفلاح المصري ، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية ، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا.