شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أول طائرة أوروبية فى مطار دمشق منذ 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت، اليوم الأربعاء، أول طائرة أوروبية في مطار دمشق الدولي محمّلة بالمساعدات الإغاثية لصالح متضرري الزلزال في المحافظات السورية المنكوبة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن طائرة نرويجية الجنسية وصلت بشكل مباشر إلى مطار دمشق لتكون أول طائرة أوروبية تهبط في المطارات السورية منذ اندلاع الحرب، التي شهدتها البلاد منذ 12 عامًا وفرض الدول الأوروبية حصاراً على البلاد.

وتعتبر شحنة المساعدات التي حملتها الطائرة النرويجية هي الثالثة من نوعها منذ وقوع الزلزال في الـ 6 من فبرايرالجاري، حيث سبقتها شحنتان من المساعدات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف لمتضرري الزلزال في سوريا حملتها طائرة إيطالية هبطت في مطار بيروت وباخرة أوروبية رست في الموانئ اللبنانية، حيث عملت فرق الهلال الأحمر العربي السوري على استلام المساعدات ونقلها من الحدود السورية اللبنانية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني.

من المتوقع أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات دنماركية تحمل مساعدات للمتضررين، بحسب ما أعلن عنه رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي.