شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: بايدن لم يكن يجرؤ على الذهاب إلى كييف دون مطالبتنا بضمان سلامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يجرؤ الذهاب إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" دون مطالبتنا بضمان سلامته، جاء ذلك نقلا عن قناة اكسترا نيوز.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قام برحلة سرية إلى العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، ووصل بعد رحلة بالقطار استمرت ساعة من على حدود بولندا، فى محاولة إظهار عزيمة إدارته فى وجه الغزو الروسى للبلاد الذى بدأ قبل عام.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن بايدن مضى فى العاصمة الأوكرانية خمس ساعات، التي توجه إليها تحت جنح الظلام، والتقى برئيسها فولوديمير زيلينسكى فى قصر مارينسكى، وكرم الجنود الذين سقطوا فى الحرب. كما التقى بفريق السفارة الأمريكية فى البلد التي مزقها الحرب.

وفى تصريحاته مع زيلينسكى، تذكر بايدن المخاوف قبل عام من أن الغزو الروسى يمكن أن يسقط كييف سريعا. وتابع قائلا: لكن بعد عام، لا تزال كييف صامدة، ولا تزال أوكرانيا صامدة والديمقراطية صامدة. الأمريكيون يقفون معكم، والعالم يقف معكم.