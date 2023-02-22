شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تحديث مراكب الصيد وتوفير شباك وبدل صيد لـ 42 ألف صياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة الدقهلية من أجل تنظيم البرامج والتدخلات التي تقوم بها الوزارة من خلال برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" والتي تنفذ بالمحافظات تحت شعار “ بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في محافظة الدقهلية التي ستنطلق بها يوم الاثنين المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير "حياة كريمة " للأسر الأولي بالرعاية، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الصيادين ببحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصادياً، مشيرة إلى أن التدخلات التي ستنفذها الوزارة وفقاً للبروتوكول الموقع تشمل الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة وتنظيم الأسرة من خلال برنامج"2 كفاية " وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الأسرية الإيجابية ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل من خلال برنامج" الألف يوم الأولى".

واضافت القباج أن محافظة الدقهلية من المحافظات الثرية من حيث الموارد والفرص المتاحة، مشددة على أن المنزلة بها فرص واعدة للغاية ونوعية أسماك جيدة، وهناك استهداف لهذه المنطقة لتطويرها، مشيرة إلى أن مصر بها ما يزيد على 200 ألف صياد وهناك اهتمام بفئة الصيادين محدودي الدخل وحمايتهم وأسرهم، حيث وفرت الوزارة من خلال المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين إعانات ومساعدات لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات، واشتملت المساعدات على تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية إن برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي إيجابية، وسيستفيد منها أهالي المنزلة، مشددًا على أن المحافظة بها 15 ألف مركب صيد منها 3 آلاف مرخص، ونعمل على مساعدة الصيادين لاستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأضاف مختار أن المحافظة بها قيم ومقومات يمكن إعداد قيمة مضافة لها، وسنعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ كافة التدخلات والبرامج بما يعود بالفائدة على أهالي المحافظة.

ووفقاً للبروتوكول الموقع ستقوم محافظة الدقهلية بتوفير البيانات اللازمة بأعداد الأسر المستهدفة من صيادى بحيرة المنزلة الأولى بالرعاية وتوفير الأماكن اللازمة لتنفيذ البرامج والفعاليات والتدخلات التي ستنفذها وزارة التضامن الاجتماعى في مجالات الرعاية والحماية والتنمية وتوفير التجهيزات اللازمة.