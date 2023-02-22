شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مسابقة المستشار محمد الفنجرى.. اعرف الشروط والمبالغ المخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن جائزة المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى نظارة قضايا الدولة، موضحة أن الجائزة مخصص لها مبلغ 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن عشرين ألف جنيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى أى من الموضوعين (التغيرات المناخية فى ميزان الفقه الإسلامى، تجديد الخطاب الدعوى والإسلامى فى منهج الشيخ الشعراوي)، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص مبلغ عشرون ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن عشرة آلاف جنيه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، يتم تخصيص مبلغ أربعون ألف جنيه لثمانية جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن خمسة آلاف جنيه فى أى من الموضوعين.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم جائزة المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى وهى كالتالي:-

- الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية.

- يقدم البحث بموجب إيصال استلام بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية فى ميعاد غايته 31 يناير 2024، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة وعد وعدد ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، ويستبعد البحث من المسابقة فى حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

- يشترط فى البحث أن يكون معدًا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية فى المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أى بحث فائز متى قدرت ذلك دون أى حق قبلها.

- على أصحاب الأبحاث غير الفائزة ضرورة استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة وفى حالة عدم استردادها خلال هذه الفترة بحق الإدارة الجائزة دشتها.