شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من رضاعة الأطفال أثناء النوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من قيام الأمهات بإرضاع الأطفال أثناء النوم وتابعت: اللبن يبقي فى أسنان الطفل وهى أسنان لبنية سريعة الذوبان، واستكملت: فضلات اللبن مع عدم وجود ريق أثناء النوم يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل والحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية مهمة وخاصةً في أول 6 أشهر من عمر الطفل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يساهم في حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد علي الشفاء من الامراض سريعا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمالية الاصابة بالسرطان في منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن استشارة الطبيب الخاص حال حدوث أى أخطاء فى عملية الرضاعة الطبيعية.