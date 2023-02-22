شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان موجها التحية للرئيس السيسى: مصر لم تتقاعس عن مساعدتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين، مؤكدا أن مصر لم تتقاعس لحظة عن مساعدة لبنان ومد يد العون له على مدار السنوات الماضية.

وأضاف ميقاتي في حديث تلفزيوني مساء أمس، أن الرئيس السيسي أرسل طائرة مساعدات للبنان لمواجهة الكوليرا بعد ساعات معدودة من حديثه معه حول الوباء، مشيدا بدور مصر الدائم في مساعدة لبنان على المستويات كافة.

وفي الشأن اللبناني، أكد ميقاتي أنه سيتم الدعوة لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبناني قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك لمعالجة أمورا مالية وتحديدا إقرار قانون يسمح للحكومة بالإنفاق وفقا للقاعدة الإثني عشرية لحين الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري.

وأشار إلى أنه يسعى إلى حل أزمة إضراب المصارف معبرا عن أمله أن ينتهي الإضراب خلال 48 ساعة ،مشددا على أنه لا يتدخل بعمل القضاء والحديث عن "تبييض أموال" ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول إذ إنه يضرّ بسمعة لبنان، موضحا أنه يسعى لتخفيف وطأة الضغط الاجتماعي الحاصل.

وشدد ميقاتي أنه لا يسعى بأيّ شكلٍ من الأشكال ليعود رئيسا للحكومة مجددا، معتبرا أن من أحرقوا فروع المصارف قبل أيّام ليسوا مودعين والتقارير الأمنيّة حول ما حصل فيها كافة المعلومات، مشددا على الوضع الأمني ممسوك جيدا بشكل عام.

ورداً على سؤال عن إمكانية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجاب ميقاتي بأن التمديد يجب أن يجري داخل مجلس النواب، موضحا أنه طُلب منه البحث عن مخرج قانوني لمسألة التمديد، عازياً السبب إلى صعوبة عقد جلسة حتى الآن،قائلا أن: "تشريع الضرورة "ضروري" ولا يجب تعطيل مؤسسات الدولة أبداً".

وفي ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية واجتماع باريس الخماسي، شكر الرئيس ميقاتي الدّول الصديقة على حرصها الدائم على استقرار لبنان وأمنه، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديدٍ للبلاد بأسرع وقتٍ مُمكن.

وردا على سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية استطرد ميقاتي قائلا: "أنا لا أسلُب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة أبداً والكلام عن هذا الأمر غير منطقي وليس حقيقياً أبداً، فليتوجّه الجميع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي إنهاء الجدل القائم بشأن الصّلاحيات" أنا مؤتمنٌ على الدّستور".

وعن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار قال ميقاتي إن سعر الدولار سيهبط عشرات الآلاف عند انتظام الحياة الدستوريّة وانتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أن أزمة الدولار سياسية وإذا تم انتخاب رئيس الجمهورية سينخفض عشرات الآلاف، مشيرا إلى أن يسعى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاتخاذ كافة الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار والمجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعاً اليوم للبحث بآليات تضبط السعر.

وأضاف أن لبنان متعثر وليس مفلسا ولا شيء يمنع من إعادة الأموال للمودعين ،مشددا على أن كل الودائع قبل 17 أكتوبر 2019 ستعود كاملة للمودعين وبقية الودائع ستكون في صندوق إعادة الودائع.