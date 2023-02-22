شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد فعاليات المؤتمر الصحفى لأحد المعارض الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب افتتاحه أحد المعارض الرياضية، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وكبار المسئولين والخبراء إلى القاعة الرئيسية إيذانا بانطلاق فعاليات المؤتمر الرياضي بحضور عدد من رؤساء الاتحادات، والخبراء والعلماء والأكاديميين المتخصصين في مجال الرياضة بمصر والعالم.

وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم التأكيد أن المعرض يهدف إلى مخاطبة المجتمع الرياضي بمختلف مكوناته، خطابا علميا متخصصا، وذلك من خلال مناقشة جميع الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي، وبحث سبل تعظيم دور الرياضة في الاقتصاد القومي والمجتمع، والتعرف على أحدث الصناعات والاتجاهات العالمية في مجال الرياضة، عن طريق دعوة العديد من الخبراء في ذات المجال من مختلف دول العالم لمناقشة أهم القضايا والمستجدات على الساحة الرياضية.

كما تم التأكيد أن أهمية المعرض كونه يمثل السبيل لإطلاق إمكاناتنا الحقيقية وتحطيم جميع الأرقام القياسية، من خلال بناء خارطة طريق لمواطنين أصحاء لائقين بدنياً، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، وتعظيم الاستفادة من صناعة تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى أول مؤتمر ومعرض رياضي عالمي في مصر، وخلال ذلك تم استعراض العوائد الاقتصادية التي يدرها مجال الرياضة في عدد من الدول المتقدمة.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي عن حملة " اكسر رقمك"، تلاه كلمة للمهندس/ حازم حمادة، مؤسس وصاحب الحملة أوضح خلالها أن المعرض يضم مختلف المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص وأحدث الأجهزة الرياضية، وأن هناك فرصا هائلة للتشجيع على ممارسة الرياضة، كما قدم الشكر لمختلف أجهزة الدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم آخر عن مراحل تطور قطاع الرياضة في مصر تم من خلاله التنويه إلى البطولات الدولية التي نظمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أوجه الاهتمام الموجه لتأهيل وتنمية مهارات شباب المصريين.

وعقب ذلك، حضر رئيس مجلس الوزراء أولى الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض العالمي، والتي تهدف إلى مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة باعتبار الرياضة أسلوب حياة، وحضر الجلسة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة " أندريا جيورن"، مدير معهد الأعمال الرياضية بجامعة لوفبورو بلندن.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة تأثير الرياضة على صحة الإنسان، ودور الرياضة في تنمية الاقتصاد القومي، وكذلك دور المؤسسات الحكومية في إتاحة الممارسة الرياضية للمجتمع (حالة القرية الأولمبية بقناة السويس كنموذج)، كما تم استعراض الأنظمة الرياضية في الدول الناجحة في هذا المجال.

وخلال الجلسة الحوارية، أكد وزير الصحة والسكان أن ممارسة الرياضة تظهر تأثيرها على صحة الإنسان بصفة عامة وعلى الممارسين للرياضة بصفة خاصة، موضحا أن أي رياضي يبدو منضبطا من كافة النواحي في تفاعله المجتمعي مع الآخرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأبحاث تؤكد أن نسبة كبيرة من أمراض القلب والجهاز العصبي تتحسن بفضل ممارسة الرياضة، إضافة إلى أن معدلات علاج مرضى السرطان والأورام ترتفع بممارسة الرياضة أيضا، فضلا عن أن ممارسة الرياضة تجنب الإصابة بأمراض التوتر النفسي.

وتحدث السيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، مشيرا إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على البعد الاقتصادي، لكنها تلعب دورا مجتمعيا كبيرا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الهيئة تضم آلاف الموظفين والمهندسين والمرشدين، ولذا فهم شريحة مهمة من المجتمع، وهو ما يفرض عليها الاهتمام بالمنظومة المجتمعية، حيث أولت الهيئة الرعاية الكبيرة لهم من خلال المستشفيات والمدارس التابعة للهيئة في المحافظات الثلاث، بالإضافة إلى الدور التثقيفي للهيئة المتمثل في مكتبة كبيرة بالهيئة.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالقرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس، التي تجسد اهتمام الدولة المصرية بتأسيس بنية تحتية رياضية عالية المستوى، لتصبح قبلة جديدة لاستضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

‏فيما أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية عن تقديره لحرص هيئة قناة السويس على رعاية منظومة رياضية متكاملة بمنطقة القناة بما تشمله من منشآت رياضية وأنشطة رياضية وصناعة الأبطال، مؤكدا أن المعرض يعد فرصة جيدة تتيح تسويق إمكانيات ومقومات المنظومة الرياضية المصرية.

وخلال الجلسة أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا المعرض الذي نحن بصدده اليوم هو مجرد بداية فقط لأول نسخة من المعارض الرياضية العالمية أخرى، مؤكدا أن افتتاح المعرض اليوم يؤكد رسالة أن الرياضة علم كبير، وقد سخرت له الدولة المصرية حجما هائلا من الطاقات الموجهة لدعم هذا المجال الحيوي ما بين التطوير والاستثمار لجذب استثمارات كبيرة، في إطار صناعة الاستثمار الرياضي، والتصنيع في المجال الرياضي والتنمية البشرية والصحة الرياضية، مشددا على أن الدولة مستمرة في هذا الإطار ما بين الفكر الاقتصادي والاستثماري التنموي.