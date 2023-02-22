شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية بـ1.5مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 1.6 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحًا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675٪ ليغلق تسعير الإصدار عند 11٪

أضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.

أوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

غرفة الحبوب: انخفاض 1000جنيه بطن الأرز بعد استيراد وزارة التموين أرزا أبيض

أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بنحو 1000 جنيه للطن وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما ستستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل الأمر الذى سيحدث طفرة كبيرة في الأرز وسينعكس بشكل إيجابى لصالح المستهلك .

وأشاد رجب شحاتة باستيراد وزارة التموين الأرز الأبيض من الخارج رغم وجود الأرز المحلى داخل الأراضي المصرية بكميات كبيرة، مؤكداً أن قرار وزير التموين سيعمل أيضا على توفير الأرز بكميات كبيرة وسيؤدي الى تراجع الأسعار مرة أخرى في ظل توسع الوزارة في إنشاء معارض "اهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مخفضة، بجانب أيضا طرح السلع الغذائية والأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين

الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة وتؤكد: ما زلنا فى الشتاء

ناشد محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم التخلى عن الملابس الشتوية، والانخذاع بارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأننا لازلنا فى فصل الشتاء ومن الوارد حدوث أى تقلبات جوية فى أى وقت.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه مازال يتبقى على نهاية فصل الشتاء ما يقرب من شهر تقريبا، مضيفا أننا لازلنا فى فصل الشتاء يجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال ساعات الليل حيث تكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

خالد ميرى: حصلت على أعلى زيادة فى تاريخ البدل الصحفى ونشكر الحكومة

أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، حصوله على أعلى زيادة فى تاريخ البدل الصحفى.

وأكد أنه حصل على موافقة الدولة بزيادة غير مسبوقة فى البدل الصحفى 600 جنيه، وهو ما يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين.

وأكمل ميرى أنه حصل على الموافقة بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج، وبذلك سيتم زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، كما سيستفيد الزملاء العاملون بالمؤسسات الصحفية من نفس نسبة الزيادة، موجها خالص الشكر للحكومة والدولة المصرية.

التعليم: إعداد كشوف للطلاب الموهوبين وتصنيفهم حسب الموهبة

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، حيث تسعى الوزارة إلى دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين، ووضع آليات لاكتشافهم وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

وأكد الوزير على عمل يوم لتكريم جميع الطلاب المميزين والمبدعين والموهوبين في كافة المجالات، ورعايتهم، وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لهم لمواصلة الإبداع والتميز.