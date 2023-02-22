شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفوتوا الفرصة.. هلال القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الجمال فى مشهد بديع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون للسماء في مصر الوطن العربي هذه الليلة لبداية رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة، فمساء اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 سيلتقي هلال القمر مع كوكب الزهرة في حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتين وبالقرب منهما كوكب المشتري وجميعها ستنظم في مثلث سماوي مما سيتيح فرصة رائعة لالتقاط الصور في منظر اجمل من الليلة الماضية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر والزهرة سوف يظهران سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 87 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي،

وأوضح التقرير إن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لايمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير .

ويعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.