شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تمد المجمعات بالسلع لاستمرار صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة السلع الغذائية لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، مع مقررات شهر فبراير الجارى مع استمرار مع صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25.%.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت التعاقد على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد، حيث تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية كما تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.