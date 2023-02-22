شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تنظم دورة كرة قدم رمضانية للعاملين بدأ من 3 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تنظيم الدورة الرمضانية الخامسة لكرة القدم الخماسية، التى يتم تنظيمها بنادى الكهرباء الرياضى بالقاهرة لجميع العاملين بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة خلال شهر رمضان المبارك بدأ من 3 أبريل المقبل.

وأوضح علاء حسن، عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة ومدير إدارة النشاط الرياضى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه يتم تنظيم الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذى يحرص على مشاركة العاملين كل عام وتكريم الفرق الفائزة بالدورة، موضحا أن اللجنة المشرفة على الدورة الرمضانية مشكلة من المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومصطفى سيد المدير التنفيذى لنادى الكهرباء بالقاهرة وعلاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء.

وقال حسن لـ"الخليج 365" أنه سيتم إجراء قرعه لتحديد الفرق بالمجموعات المشاركة بالدورة الرمضانية، وذلك يوم 28 فبراير بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة بالعباسية، وسيتم تجميع الصور الشخصية وكشف بأسماء فريق كل شركة ستشارك بالبطولة.

وأضاف حسن إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفى تهتم بالنشاط الرياضى للعاملين بها، لافتا إلى أنه يتم تنظيم دورات كرة قدم وسلة وغيرها من الألعاب ويوجد العديد من العاملين بالشركة من أبطال الجمهورية فى عدة العاب ومدربين للمنتخب الوطنى فى بعض الألعاب الأولمبية.