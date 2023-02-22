شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربى للمياه يناقش خطط مواجهة الندرة المائية فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس محافظى المياه اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، وذلك على هامش فعاليات الملتقى العربى الأول للمياه المنعقد حاليا فى دبى.

‎تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة والبرامج الفنية التى ينفذها المجلس خلال دورته الحالية، والاستعدادات المختلفة لتنظيم المنتدى العربى السادس للمياه، وكذلك تنظيم الملتقى العربى الثانى للمياه.

‎قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه بأن مجلس محافظى المياه ناقش خطط مواجهة الندرة المائية بالوطن العربى وقضايا المياه التى ستعرض على مؤتمر المناخ cop 28 الذى يعقد بالإمارات.

وتضمن الملتقى برنامجًا حافلًا من الجلسات الحوارية التفاعلية على مدى يومين، حول العديد من قضايا الموارد المائية غير التقليدية، والتى تشمل "مستقبل تحلية المياه، "تحلية المياه الخضراء والمستدامة "وحلول الرقمنة والتحكم فى عمليات الذكاء الاصطناعى " التكنولوجيا الرقمية المزدوجة، والبرمجيات "ومعالجة مياه الصرف والمياه الصناعية والبلدية، ومولدات مياه الغلاف الجوى والاقتصادات الدائرية للرى والزراعة.

وتم استعراض الإنجازات الفعلية على الواقع، وإلقـاء الضوء علـى التحديات والدروس المستفادة وفرص الارتقاء بقصص النجاح فى مجالات الاستثمار فى استخدامات المياه غير التقليدية.

كما تم على هامش الملتقى تنظيم معرضا رفيع المستوى ضم عروض لكبرى شركات القطاع الخاص لعرض احدث الابتكارات والتقنيات فى أربعة قطاعات رئيسية:" تقنيات تحلية المياه؛ إدارة مياه السيول والعواصف؛ شبكات المياه والصرف الصحي؛ انظمة الرى وتكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى".