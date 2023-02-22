خالد ميرى: حصلت على أعلى زيادة فى تاريخ البدل الصحفى ونشكر الحكومة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، حصوله على أعلى زيادة فى تاريخ البدل الصحفى.

وأكد أنه حصل على موافقة الدولة بزيادة غير مسبوقة فى البدل الصحفى 600 جنيه، وهو ما يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين.

وأكمل ميرى أنه حصل على الموافقة بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج، وبذلك سيتم زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، كما سيستفيد الزملاء العاملون بالمؤسسات الصحفية من نفس نسبة الزيادة، موجها خالص الشكر للحكومة والدولة المصرية.