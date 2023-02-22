شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 6 آلاف وظيفة خالية للشباب لشغلها خلال فبراير ومارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى كثير من الشباب جاهدين إلى البحث عن فرص عمل برواتب مجزية تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، إلا أن البعض يجد صعوبة فى الوصول إلى الوظائف، خاصة مع انتشار بعض إعلانات الوظائف المزيفة والمضللة للشباب على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتسعى وزارة القوى العاملة، جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، حيث تعلن باستمرار عن وظائف خالية فى مختلف التخصصات بشركات القطاع الخاص فى جميع المحافظات من خلال نشرة التوظيف التى تصدر عنها كل 15 يوما؛ لتوفير وظائف للشباب، برواتب مرضية ومزايا تأمينية تحفظ حقوقهم، تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

2975 فرصة عمل بـ85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة.. هى الوظائف التى كشفت عنها نشرة التوظيف الدورية النصف شهرية، حيث أعلنت عن وظائف خالية للشباب فى عدد من التخصصات منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجارى.

وكشفت نشرة التوظيف الجديدة، عن توافر 3863 فرصة عمل جديدة بـ52 شركة قطاع خاص فى 14 محافظة، وذلك على أكثر من 15 تخصص للشباب من الجنسين برواتب مجزية ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى وإقامة وبوليصة تأمين، برواتب تبدأ من 2700، وذلك لشغلها خلال شهرى فبراير ومارس 2023.

وأوضحت أن الوظائف الخالية متاحة فى التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ومن جانبه، وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

وأشارت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg