شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد أجنحة عدد من الشركات العارضة فى "IDEX 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، ومن الشركات التي قام الوزير "محمد صلاح" بزيارة أجنحتها ولقاء ممثليها "بونجسان" و"كاي" الكوريتين الجنوبيتين و"جون كوكريل" البلجيكية و"بولي" ونورينكو" الصينيتين و"رايثون" و"لوكهيد مارتن" الأمريكيتين و"روزوبرون إكسبورت" الروسية و"هيلينك" اليونانية و"أرسنال" البرتغالية.

خلال زيارته لجناح شركة "كاي" الكورية الجنوبية المتخصصة في مجال إنتاج الطائرات استمع الوزير "محمد صلاح" لشرح ممثلي الشركة حول مواصفات منتجاتها العسكرية المختلفة، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة فى معـرض "IDEX 2023" كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها، مشدداً على حرص الوزارة على التعاون والإستفادة بالخبرات العالمية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعات الدفاعية المختلفة، فيما أعرب ممثلو شركة "كاي" عن تطلعهم إلي أن يكون لهذا اللقاء دوراً هاماً في فتح آفاق للتعاون بين شركتهم وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما يمتلكه الجانبان من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وخلال لقائه بممثلي شركة "بونجسان" أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء استهدف مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، لافتاً إلى أنه تم إستعراض قدرات وإمكانيات الوزارة في مجال التصنيع العسكري والإشارة إلى أبرز المنتجات التي تشارك بها الوزارة في معرض "IDEX 2023"، وقام ممثلو "بونجسان" بإجراء عرض تقديمي عن أهم المنتجات العسكرية للشركة والتي من بينها إنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح شركة "جون كوكريل" البلجيكية، مستعرضاً أبرز المنتجات العسكرية التي تشارك الوزارة بها في المعرض، وحرص السيد الوزير على تبادل النقاش مع ممثلي الشركة البلجيكية بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن التعاون فيها بمجال التصنيع العسكري، بدورهم رحب ممثلو الشركة البلجيكية بالسيد الوزير والوفد المرافق له وقاموا بإجراء عرض تقديمي عن مجالات عمل الشركة والتى تقوم بتصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقام الوزير بتفقد شركة "بولى تك" الصينية، حيث رحب ممثلو الشركة بالوزير "محمد صلاح" والوفد المرافق، واطلع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، وأوضح ممثلو الشركة الصينية أن الشركة متخصصة في مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال العسكري والتي تعود بالنفع على الجانبين.

كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة "نورينكو" الصينية والتي تقوم بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تقوم الشركة بتصنيع المركبات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة.

وخلال جولته بجناح شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أشار الوزير "محمد صلاح" إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالاستفادة من خبرات الشركة فى العديد من المجالات التى تعمل بها، وأعرب خلال زيارته لجناح الشركة عن وجود رغبة حقيقية في عقد شراكة استراتيجية تعود بالنفع على كلا الجانبين في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام ممثلو "لوكهيد مارتن" بإجراء عرض تقديمي حول أبرز أنشطة الشركة حيث تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال الصناعات العسكرية وتعمل في مجال تصنيع الرادارات بأنواعها ودبابات القتال والصواريخ والطائرات والمعامل التكنولوجية وتعتمد الشركة نهجاً ثلاثي الركائز في تعاونها مع شركائها والذي يتضمن (نقل المعرفة، توطين الصناعات، تنمية رأس المال البشري).

من ناحية أخرى قام الوزير "محمد صلاح" بزيارة جناح شركة "رايثون" للإطلاع على معروضات الشركة الأمريكية والتعرف على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، مشيداً بقدرات الشركة وما شاهده من معروضات حيث قام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمى عن أبرز ما تقوم بإنتاجه "رايثون"، حيث تختص بتصنيع أنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة "رايثون" الأمريكية وشركات الإنتاج الحربي، نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

وفي سياق متصل قام الوزير "محمد صلاح" بلقاء ممثلي شركة "روزوبرون إكسبورت الروسية" حيث تم الإشادة بإمكانيات الشركة الروسية وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على إستعراض خبرات وإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وخلال اللقاء أشار ممثلو "روزوبرون إكسبورت" أن الشركة الروسية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات كما أن الشركة ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضاً تعد شريكاً استراتيجياً في مجال نقل التكنولوجيا.

أيضاً اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع ممثلى شركة "هيلينك" اليونانية وخلال اللقاء أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى "IDEX 2023" بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التى تقوم بإنتاجها، مؤكداً على اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيات المتقدمة فى مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

كما أوضح ممثلو شركة "Hellenic Aerospace Industry" أن الشركة تأسست عام 1975 ومتخصصة فى صناعة معدات الطيران والدفاع لجمهورية اليونان، كما تعمل الشركة كمتجر متكامل يجمع بين أحدث التقنيات وإجراءات الإنتاج المعتمدة لمنتجات الدفاع والفضاء كما تمتلك الشركة عدد كبير من الموظفين المدربين ذوى الخبرة العالية .

وفى ذات السياق ألتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلى شركة "أرسنال" البلغارية، حيث أوضح ممثلو الشركة أن الشركة تقوم بتصميم وتصنيع وتجارة الأسلحة من العيارين الصغير والمتوسط (الناتو وغير القياسي) والذخيرة من العيارين الصغير والمتوسط (الناتو وغير القياسي) وكذلك مسحوق البنادق ومكونات الذخيرة وأدوات الصيد والرياضة.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه خلال هذه الجولات التفقدية واللقاءات حرص الوزير على دعوة ممثلي هذه الشركات لزيارة جناح الوزارة بمعرض "IDEX 2023" والإطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للشركات للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية المتوقع أن تشهد مصر إقامته خلال العام الجاري.