شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنفيذ منظومة القيم والانتماء على مستوى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تفعيل منظومة القيم علي مستوي المدارس، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتفعيل منظومة القيم الاحترام والولاء والإنتماء والإيثار والصدق داخل المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2023.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه علي الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بتفعيل منظومة القيم كالتالي:-

- تنفيذ منظومة القيمة الاحترام، الأسبوع الأخير من فبرابر الجارى.

- الولاء والانتماء، الأسبوع الأول والثانى من شهر مارس.

- الإيثار: الأسبوع الثالث من شهر مارس.

- الصدق: الأسبوع الرابع من مارس والأسبوع الأول والثاني والثالث من أبريل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقترحات للنشاط لكل قيمة لتفعيل منظومة القيم (الاحترام والولاء والانتماء والايثار والصدق) وفق الضوابط التالية:

- بالنسبة لقيم الاحترام والولاء والأنتماء والإيثار والصدق هي، كلمة في الإذاعة المدرسية ومجلة الحائط الالكترونية ولافتات وابحاث ومسابقات وندوات ومحاضرات ومناظرات ومسرحيات.

- بالنسبة للصدق: كلمة في الإذاعة المدرسية ومجلة الحائط الالكترونية ولافتات وأبحاث ومسابقات وندوات ومحاضرات ومناظرات ومسرحيات ومعرض علي مستوي الإدارة والمديرية وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين ومعرض ختامي علي مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة.

- نماذج لمكلمات في الإذاعة المدرسية ومجلات الحائط ومطبوعات ومسابقات فنية وثقافية واجتماعية ورياضية وندوات محاضر ومسرحيات تعليمية عن القيم التربوية.