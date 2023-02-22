شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يُطلق الدورة الثانية لمسابقتى الابتكار وصناع التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إطلاق الدورة الثانية من مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2023))، ومسابقة صناع التغيير (Change Makers 2023)؛ لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم من الدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وحرص وزارة التعليم العالي على استمرار البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن المسابقتين تستهدفان الطلاب من جميع الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية والمعاهد العليا، في جمهورية مصر العربية، وتهدفان إلى اكتشاف وتأهيل ودعم المبتكرين في مسارين مختلفين، (مسار الابتكار الطلابي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومسار المُبادرات الابتكارية لخدمة المجتمع).

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق يُوفر من خلال المسابقتين للفرق المؤهلة برامج تدريبية متميزة لمهارات الابتكار، وريادة الأعمال، وحماية الملكية الفكرية، والتي تشمل (التفكير التصميمي، وإدارة المشروعات، وإدارة الفريق، والحصول على التمويل، وفرص الاستثمار)، كما يتم توفير خبراء للتوجيه والإرشاد؛ لتطوير الأفكار والمشروعات، وكذلك تقديم دعم مالي يصل إلى 40 ألف جنيه لكل فريق مؤهل؛ لتطوير الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى نماذج أولية أو منتجات يمكن تسويقها، والمساعدة في توصيل الأفكار الواعدة والمتميزة إلى حاضنات أعمال.

كما سيقدم الصندوق جوائز مالية كبيرة في نهاية المسابقتين للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، تصل إلى 400 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن مسابقة حافز الابتكار 2023، تستهدف الطلاب المبتكرين من مختلف التخصصات العلمية، والذين لديهم أفكار مبتكرة تُعالج الصعوبات، وتتغلب على التحديات التنموية الموجودة، ويحب أن تستند الفكرة الابتكارية على أسس علمية واضحة، وأن تكون الجهة المستفيدة من الابتكار واضحة؛ حتى يعود الجهد والدعم بالنفع على المجتمع.

كما أن مسابقة صناع التغيير 2023 تستهدف دعم المُبادرات المجتمعية المقدمة من الأندية والأسر الطلابية، والتي تهدف إلى حل المشكلات المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المُستدامة للدولة.

ويمكن للفرق الطلابية التقديم للاشتراك في المسابقة حتى تاريخ 28 فبراير 2023.

وللتقديم في مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2023، يُمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://ic23.untapcompete.com

وللتقديم في مسابقة صناع التغيير Change Makers 2023، يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://cm23.untapcompete.com