شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قرى أطفيح بالجيزة اليوم لإصلاح كسر بخط مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة أطفيح، وذلك لمدة 4 ساعات، ابتداءً من الساعة 12 ليلاً اليوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 2023 وحتى الساعة 4 صباح يوم غد الخميس الموافق 23/ 2 /2023.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى وجود كسر بخط المياه قطر 700 مم GRP بطريق طراد النيل بقرية الكداية بمركز أطفيح، ووجود تسريب بمحبس المياه قطر 700 مم المغذي للقرية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لإصلاح خط المياه وتغيير المحبس.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات للانتهاء من الأعمال المشار إليها

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لإصلاح خط المياه لسرعة ضخ المياه للقرى المتأثرة.

وأشار أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا .