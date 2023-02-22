شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنفيذ محاضرات بالمدارس للاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بالاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم 9 مارس المقبل، حيث أكدت الوزارة على تنفيذ محاضرات بجميع المدارس بمراحلها المختلفة على أن يتم توثيق المحاضرات بفيديوهات.

الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفال، في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، والذى يحتفل به في التاسع من شهر مارس من كل عام.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.