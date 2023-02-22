شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم الأعمال فى محطة مترو أنفاق المريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا تظهر تقدم الأعمال في محطة مترو أنفاق المريوطية، ضمن مشروع الخط الرابع للمترو الذي يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المحافظة، أن المحطة تأتي ضمن أعمال محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، مشيرة أنه يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

وأشارت أن مشروع الخط الرابع للمترو، يوفر الخدمة للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، ويربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعابه لحركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه، والجارى تنفيذها حالياً، تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

وتشمل محطات الخط الرابع للمترو "حدائق الأشجار- حدائق الأهرام - النصر- المتحف المصري الكبير- ميدان الرماية - الأهرام - المريوطية- العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور- المساحة - الجيزة - الروضة - الملك الصالح - الفسطاط - قلعة صلاح الدين - الملك منصور - الحي السادس - الطيران - عباس العقاد - مكرم عبيد - أحمد الزمر- الميثاق - أكاديمية مبارك".