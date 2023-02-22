شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دليل تدريبى لتعزيز دور المرأة فى النقابات العمالية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت لجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية ، دليلا تدريبيا لتعزيز دور المرأة فى النقابات العمالية، حيث تبين بعد دراسة واقع المرأة فى النقابات العمالية، أن وجود النساء في مواقع القيادة النقابية ما زال لا يعكس وجودها وإسهاماتها على مستوى النقابات القاعدية، أو حضورها ومشاركتها في القطاعات المهنية كالصحة والتعليم، الأمر الذى يستلزم تطوير الفكر المجتعي نحو مشاركة المرأة في النقابات العمالية.

ودعت لجنة شئون المرأة العربية، برئاسة الدكتورة سولاف درويش أمين عام اللجنة، الامين العام للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، بحضور ممثلات المرأة عن أطراف العمل الثلاث بالدول العربية، خلال اجتماعها للدورة الحادي والعشرين ممثلي النقابات في الدول العربية لتبني هذا الدليل التدريبي واستثماره في بناء قدرات النقابيات في الدول العربية.

وأشارت الدكتورة سولاف درويش خلال كلمتها في الاجتماع الى أن إعلان "صلالة" الذى أقرته لجنة شئون عمل المرأة العربية هو بمثابة خارطة طريق للسياسات الموجهة إلى المنطقة العربية، من أجل تنفيذها خلال هذه الدورة 2021 /2023 من أجل تمكين مشاركتها في التنمية الشاملة بكافة أبعادها التى أقرها المنتدي الثاني للمرأة العاملة وحشدت له منظمة العمل العربية كافة المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال.

جدير بالذكر أنه أشاد المشاركون بالاهتمام البالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين مشاركتها في المجالس النيابية والحكومة والعمل الدبلوماسي، وأكدن على تعزيز دور المرأة داخل المنظمات النقابية العربية للمشاركة في التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عمل اللجنة وأهدافها لإنجاح الاستراتيجية العربية حتى عام 2030، واستعرض الاجتماع تقرير عن نتائج المؤتمر العشرين لمجتمع الأعمال بشأن دعم رائدات الأعمال بالوطن العربي.