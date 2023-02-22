شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب الجليل ونابلس فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل عن رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في أعماق البحر الأبيض المتوسط قبالة دول عربية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن الهزة ضربت منطقة الجليل الأعلى ونابلس، وبلغت 4.5 درجة على مقياس ريختر، ومصدرها على بعد 81 كم شمال غرب نهاريا.

وكان قد أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.2 استمرت 10 ثوان، ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.