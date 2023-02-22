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ننشر أماكن مراكز التحكم الذكية بالشبكة الكهربائية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه أماكن الـ47 مركز تحكم كهرباء آلى التى تجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بها أعمال تطوير لتحويلهم إلى مراكز ذكية بتكلفة 6 مليارات جنيه والتى يمكنها تحديد مكان ونوع العطل بالشبكة دون انتظار بلاغ من المشتركين، وفيما يلى مراكز التحكم القومية الجديدة:

 

1- المجموعة الأولى مراكز تحكم " شرق اﻻسكندرية، الدقى، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة ، مدينة نصر، الحلية".

 

2-المجموعة الثانية تحكم " دمياط ، المنيا ، المدن الجديدة ، شرم الشيخ ، غرب اﻻسكندرية ، شرق اﻻسكندرية ،  وسط اﻻسكندرية ، مصر الجديدة".

 

3- المجموعة الثالثة  تحكم "الغربية و المنوفية ، اﻻسماعيلية ، الغردقة ، 26 يوليو ، العبور و الخانكة".

 

4-المجموعة الرابعة تحكم " سوهاج ، شمال و وسط البحيرة ، المعادى و حلوان ، الهرم و جنوب ريف الجيزة ، شبرا".

 

5- المجموعة الخامسة تحكم " القليوبية ، قنا ، العلمين و مطروح ، السادات و النوبارية ، بولاق الدكرور و شمال ريف الجيزة.

 

6- المجموعة السادسة تحكم " شمال و جنوب الدقهلية ، كفر الشيخ ، اﻻقصر و أسوان ، بنى سويف و الفيوم ، الوادى الجديد".

 

7- المجموعة السابعة تحكم  " السويس و بورسعد و وسط و جنوب الشرقية و شمال الشرقية و شمال سيناء".

 

8- المجموعة اﻻشرافية تحكم اشرافى " المنصورة ، طنطا ، أسوان ، المنيا ، دمنهور ، اﻻسماعيلية ، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء  ، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".

 


شركات التوزيع

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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