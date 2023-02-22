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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أماكن مراكز التحكم الذكية بالشبكة الكهربائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
2-المجموعة الثانية تحكم " دمياط ، المنيا ، المدن الجديدة ، شرم الشيخ ، غرب اﻻسكندرية ، شرق اﻻسكندرية ، وسط اﻻسكندرية ، مصر الجديدة".
3- المجموعة الثالثة تحكم "الغربية و المنوفية ، اﻻسماعيلية ، الغردقة ، 26 يوليو ، العبور و الخانكة".
4-المجموعة الرابعة تحكم " سوهاج ، شمال و وسط البحيرة ، المعادى و حلوان ، الهرم و جنوب ريف الجيزة ، شبرا".
5- المجموعة الخامسة تحكم " القليوبية ، قنا ، العلمين و مطروح ، السادات و النوبارية ، بولاق الدكرور و شمال ريف الجيزة.
6- المجموعة السادسة تحكم " شمال و جنوب الدقهلية ، كفر الشيخ ، اﻻقصر و أسوان ، بنى سويف و الفيوم ، الوادى الجديد".
7- المجموعة السابعة تحكم " السويس و بورسعد و وسط و جنوب الشرقية و شمال الشرقية و شمال سيناء".
8- المجموعة اﻻشرافية تحكم اشرافى " المنصورة ، طنطا ، أسوان ، المنيا ، دمنهور ، اﻻسماعيلية ، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".
شركات التوزيع