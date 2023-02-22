شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح 70%.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
تعرف على أهم التفاصيل حول محصول القمح:
1- زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35% فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالى "2022 / 2023".
3- تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية والتى تستهدف تحديد الأصناف التى تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.
4- تحديث الخريطة بصورة مستمرة فى إطار أى مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية مع التوسع فى الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لملف الارشاد الزراعى والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك.
5-عدد الحقول الارشادية 7000 حقل إرشادى خلال الموسم الحالى مع السعى ليكون هناك حقل إرشادى لكل زمام جمعية.