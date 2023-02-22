شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح 70%.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردبا، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، لتصبح انتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الانتاجية العالمية لوحدة المساحة.

تعرف على أهم التفاصيل حول محصول القمح:

1- زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35% فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالى "2022 / 2023".

2- مستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجى، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الأصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.

3- تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية والتى تستهدف تحديد الأصناف التى تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

4- تحديث الخريطة بصورة مستمرة فى إطار أى مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية مع التوسع فى الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لملف الارشاد الزراعى والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك.

5-عدد الحقول الارشادية 7000 حقل إرشادى خلال الموسم الحالى مع السعى ليكون هناك حقل إرشادى لكل زمام جمعية.