شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الاتصالات: 4 مصانع لتصنيع الموبايلات.. ونستهدف التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات، أنّ جهاز المحمول مهم من الناحية التقنية وفي التحول الرقمي والاستخدام العادي التقليدي لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أنّ مصر بها 70 مليون مواطن يستخدمون الإنترنت من خلال المحمول.

وأضاف عثمان، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ الدولة المصرية تستورد من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار هواتف نقالة في السنة باستثناء العام الأخير بسبب ظروف العملة، للحصول على 15 مليون وحدة سنوية.

وتابع مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات، أنه من الطبيعي أن يكون للدولة استراتيجية للاهتمام بتصنيع المحمول من خلال عدة محاور، مثل بيئة الأعمال والتأهيل وبناء القدرات البشرية، أما المحور الثالث فهو تحفيز عمليات الإبداع من خلال البحث والتطوير وخلافه.

وأشار إلى أن مصر لديها 4 مصانع، مصنع في أسيوط، والثاني في أكتوبر، والثالث في بني سويف، والرابع في العاشر من رمضان، وهناك تفاوض لبناء مصنع إضافي في العاشر من رمضان، ومصنع آخر في بني سويف، لتقليل الاستيراد وأن يكون لدى الدولة المصرية قدرة على التصدير.