شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد العربي: الأزمة الروسية وكورونا تسببتا فى ارتفاع التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إن التطورات في أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد جائحة كورونا، وأثرت بشكل كبير على الأسعار والسلع الغذائية المهمة، وبالتالي ارتفاع التضخم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ أن بدأت جائحة كورونا في عام 2020 إلى اليوم ومستوى الأنشطة في الصندوق هي الأعلى مستوى منذ تأسيس الصندوق، متابعا: «أما عن جانب الإقراض، فالصندوق تبنى عملية الإسراع بتقديم القروض ووصل الصندوق خلال هذه السنوات الثلاث إلى أعلى مستويات توظيف موارده المالية في مجالات الإقراض للدول العربية، سواء لدعم المالية العامة أو ميزان المدفوعات أو تهيئة الأجواء إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «أيضا الصندوق وظف التقنية لبناء القدرات من حيث تقديم التدريب للدول الأعضاء عن بعد، فعام 2022، كان لدينا أكثر من 60 دورة تدريبية كلها عن بعد، وكان أعلى مستوى للمشاركات لأي سنة من السنوات خلال العام الماضي».

وأوضح: «توظيف التقنية وتسريع عمليات الإقراض والتدريب عن بعد، وتقديم المعونة الفنية، ساعد في الإسراع بعمليات الصندوق، واستطاع الصندوق أن يتفاعل مع الدول العربية المختلفة على اختلاف احتياجاتها، واستمر الصندوق في عملية تقديم المعونة والمساعدة المالية للدول الأعضاء دون تأخير».

وتابع: «وزارات المالية في الدول العربية والبنوك المركزية في الدول العربية بذلت جهودا جيدة، ودخلنا هذه الأزمة وكان القطاع المصرفي في وضع قوي جدا، واستطاع أن يمتص جزءا من آثار هذه الأزمة، وأن يستمر في دعم القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لها دور كبير في عملية التوظيف، واستطاع أن يعيد جدولة الإقراض نتيجة ما يتمتع به من ملاءة مالية».