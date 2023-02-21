الأجزاء المحذوفة من الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفو

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023. الصف الرابع الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى



الأجزاء المحذوفة بمادة الدراسات الاجتماعية بالصفين الرابع والخامس الابتدائى الصف الرابع الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية فى بلدنا – الدرس الثالث الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال فى بلدنا – الدرس الرابع الخامس الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا – الدرس الرابع الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضى والحاضر – الدرس الرابع