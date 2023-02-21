شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد منتجي الدواجن: نحتاج 900 ألف طن أعلاف شهريا للمزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة الأعلاف، إن تراجع أسعار الدواجن لا يأتى إلى من إنتاج المزارع للفراخ، مضيفا أننا نحتاج 900 ألف طن شهريا أعلافا لتربية الدواجن، ولابد من توفيرها بصفة مستمرة وبأسعار متوازنه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه لدينا اكتفاء ذاتى من البيض منذ الثمانينيات، لافتا إلى أن لدينا أكثر من 3.5 مليون عامل يعملون فى إنتاج الدواجن، ونحتاج إلى فترة من 30 لـ 40 يوما دورة إنتاجية حتى تنخفض أسعار الدواجن مرة أخرى.

وتابع أن هناك تشجيعا من الدولة فى إنتاج الذرة والفول الصويا للمساعدة فى إنتاج الأعلاف للمساهمة فى خفض أسعار الدواجن، مؤكدا أن إنتاج الدواجن تراجع من 4.5 مليون لـ 2.5 دجاجة يوميا، مضيفا أن هناك تراجعا فى بيض المائدة وكان هناك إنتاج 40 مليون بيضة وتراجع لـ 25 مليون بيضة يوميا.