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كيف تؤمن بيتك؟ من الناحية الشرعية.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كيف تؤمن بيتك؟ نصائح قدمها مجمع البحوث الإسلامية، وذلك من خلال اتباع عدة تعليمات وقراءة بعض الأوراد والآيات وذلك على النحو الآتى: 

1 قراءة سورة البقرة: قال رسول الله "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". (مسلم)

 

2 قراءة قوله تعالى: وقل رَبِّ أَعُوذُ بك من همزات الشياطين (97) وأعُوذُ بكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون (98) المؤمنون

 

3 ذكر الله تعالى عند دخول البيت قال رسول الله : "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم، ولا عشاء وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتُم المبيت والعشاء". (مسلم)

 

4 المداومة على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.

 


إنفوجراف
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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