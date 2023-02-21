شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توافق مصرى أوزبكستانى على دعم التعاون الاقتصادى والأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" توافق مصرى أوزبكستانى على دعم التعاون الاقتصادى والأمنى.. الرئيس السيسى: أكدنا أهمية التعاون فى مجال مكافحة التطرف.. واتفقنا على ضرورة إيجاد حل لقضية سد النهضة.. ميرضياييف: علاقة مصر وأوزبكستان طويلة الأمد.. ومستعدون لتهيئة الظروف لإقامة مشروعات مصرية فى بلادنا.





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أكرم القصاص يكتب: مصر وأوزبكستان توافق سياسى وتعاون اقتصادى وتجارى وثقافى

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