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الخليج 365: توافق مصرى أوزبكستانى على دعم التعاون الاقتصادى والأمنى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" توافق مصرى أوزبكستانى على دعم التعاون الاقتصادى والأمنى.. الرئيس السيسى: أكدنا أهمية التعاون فى مجال مكافحة التطرف.. واتفقنا على ضرورة إيجاد حل لقضية سد النهضة.. ميرضياييف: علاقة مصر وأوزبكستان طويلة الأمد.. ومستعدون لتهيئة الظروف لإقامة مشروعات مصرية فى بلادنا.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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