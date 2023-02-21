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بايدن: الولايات المتحدة ستعلن مع شركائها عن عقوبات جديدة بحق روسيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده – الولايات المتحدة الأمريكية - ستعلن مع شركائها عن عقوبات جديدة بحق روسيا، متابعا: سندافع عن كل شبر من أراضى الناتو.

وقال جو بايدن، خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: سندعو قادة الناتو لقمة في واشنطن العام المقبل، ولا تنازل عن أي شبر من أراضي الناتو، متابعا: نقف إلى جانب أوكرانيا في التصدي للقصف الروسي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الالتزام تجاه أوكرانيا لا يتزعزع، موضحا أن هجوم روسيا على أوكرانيا جريمة كبيرة، لافتا إلى أن كييف لا تزال صامدة وقوية.

وقال جو بايدن: سنقف مع سيادة الدول وسندافع عن الديمقراطية، موضحا أنه أكد للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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