شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب وزير الزراعة الأوزبكستانى لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، سانجار أديلوف نائب وزير الزراعة الأوزبكستاني والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الأوزبكستانية.

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، والدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، والدكتور أسامة البحيري عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محمد فرجاني الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أشرف بكري رئيس قسم البايوتكنولوجى، والدكتور هاني سرور رئيس قسم الكيمياء بكلية الزراعة.

وأبدى نائب وزير الزراعة الأوزباكستاني سعادته بالتطورات التي تشهدها العلاقات المصرية الأوزبكستانية، لاسيما أثناء زيارة رئيس جمهورية أوزباكستان لجمهورية مصر العربية هذه الأيام، مضيفا أن هناك 6 جامعات تعمل مباشرة تحت مظلة وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى الأوزباكستانية منها جامعة مستقلة للقطن.

ورحب المتيني بالتعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الاوزبكستانية، مشيرا إلى قسم اللغة الروسية بكلية الألسن وهو أحد اهم أقسام الكلية و التعاون بين جامعة طشقند الأوزبكستانية وجامعة عين شمس وبحث تبادل الأساتذه بين الجامعيين لتدعيم هذا التعاون و تعليم اللغة الأوزباكية والروسية والتعاون فى مجال الأبحاث والآثار وترميم المخطوطات والمتاحف.

واتفق الطرفان علي الاستعانه بخبرات أساتذة كلية الزراعة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة في مجال الزراعة وتحلية المياه.