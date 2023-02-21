الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضى والحاضر – الدرس الرابع

الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا – الدرس الرابع

الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية فى بلدنا – الدرس الثالث

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأجزاء المحذوفة بـ"الدراسات الاجتماعية" للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.