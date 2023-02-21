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الأجزاء المحذوفة بـ"الدراسات الاجتماعية" للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفو

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

 

الصف الرابع الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى
 

الأجزاء المحذوفة بمادة الدراسات الاجتماعية بالصفين الرابع والخامس الابتدائى

 

الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية فى بلدنا – الدرس الثالث

الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال فى بلدنا – الدرس الرابع

 

الخامس الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى

 

الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا – الدرس الرابع

الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضى والحاضر – الدرس الرابع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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