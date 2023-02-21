شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 26 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 26 فبراير 2023 كما يلى:

الثلاثاء 21 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

الأربعاء 22 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة

الخميس 23 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

الجمعة 24 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

السبت 25 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

الأحد 26 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 13 درجة