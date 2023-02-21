شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
الثلاثاء 21 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة
الأربعاء 22 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة
الخميس 23 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
الجمعة 24 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
السبت 25 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة
الأحد 26 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجات
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 13 درجة