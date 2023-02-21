شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لـ"الخليج 365": لن ننسى المواقف العروبية لمصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سفير اليمن بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور محمد على مارم، بالتهنئة للشعب السعودي الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، منوها بتاريخ ومراحل التطور الملهمة التى مرت بها المملكة وصولا إلى مرحلة الازدهار اليوم، مثمنا ما حققته المملكة من إنجازات عملاقة وتحولات استراتيجية طموحة تبعث على فخر واعتزاز كل عربي من المحيط الى الخليج .

أضاف مارم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، لقد كانت بداية تأسيس الدولة السعودية هي النواة التي بُني عليها هذا الصرح الوطني العظيم، ولم يكن من الأمور البسيطة بناء هذا الصرح بجميع مكوناته وتاريخه الثري بالتضحيات وقصص الكفاح من أجل بناء الدولة، وإطلاقها كدولة عصرية باسم المملكة العربية السعودية، فكان هذا الكيان هو الجائزة المستحقة لمسيرة التأسيس الراسخة والضاربة في أعماق الزمن .

وأشار مارم، إلى العلاقات الخاصة التى تجمع اليمن والسعودية، والدور المحوري الذي تقوم به المملكة فى مناصرة الشرعية اليمينة، حيث ترتبط البلدان بقواسم مشتركة مبنية على أسس راسخة من وحدة الدين وأواصر الأخوة العربية الموغلة في التاريخ، ولقد انفردت علاقات البلدين بحكم الجوار الجغرافي والمصير المشترك بخصوصية على الصعيدين الرسمي والشعبي وتتلازم هذه العلاقات بعمق إستراتيجي أمنياً وسياسياً واقتصادياً بما يخدم مصالحهما الثنائية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن مارم، فى تصريحاته الخاصة ، المواقف العروبية الأصيلة للمملكة فى كافة القضايا العربية العادلة وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الاولى وتقديم كل أنواع واشكال الدعم المادي والسياسي السخي لشعوب وحكومات الأمة العربية والإسلامية.

وأيضا دورها فى التصدي لظاهرة الاٍرهاب الأسود ولبعض الأنظمة التي تسعى الى تقويض اوضاع الامن والاستقرار في بلداننا العربية والإسلامية ومحاولة النيل من دولها وهوياتها الوطنية.

وأشار مارم أيضا إلى العلاقات التى تجمع مصر واليمن، والتى تترجمها مواقف مصر النبيلةتجاه الشعب اليمنى ودعم قضيته العادلة، إضافة لاحتضان الدولة المصرية للجالية اليمنية بحب كبير، كجزء أصيل من نسيج الشعب المصرى وتسهيل كافة أمورهم بما يليق بأخوة البلدين.