شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الغربية تنفى شائعة بناء مدينة طنطا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محافظة الغربية بيان إعلامى تنفي فية شائعة بناء مدينة طنطا الجديدة، مؤكدة أن ما أثير مؤخراً بشأن انتهاء المحافظة من وضع المخطط التفصيلي لمشروع طنطا الجديدة على مساحة 298 فدانا من الأراضي الزراعية تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، هو شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن المشروع كان فكرة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم توافر الأراضي المناسبة لتنفيذها.

كما تؤكد المحافظة أنها حريصة كل الحرص على الاهتمام بالرقعة الزراعية والحفاظ عليها من خلال مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين تحرى الدقة وعدم نشر أي معلومات دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي بالمحافظة للحصول على المعلومة من مصدرها الصحيح.