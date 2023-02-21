شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تكميلية بمغاغة والعدوة وبنى مزار فى المنيا بعد وفاة النائب أحمد حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد حتة عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بشمال محافظة المنيا الذى وفاته المنية اليوم، الثلاثاء، حسبما نظم قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كيفية التصرف القانونى حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، ونصت المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

بينما نصت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستوري السيناريو المتوقع بعد وفاة النائب أحمد حته قائلا إنه :" سيتم اجراء انتخابات تكيملة بدائرة النائب الراحل بناءا على إبلاغ وزير الداخلية رئيس مجلس النواب بإخطار الوفاة، ثم يعلن رئيس مجلس النواب خلو مقعد النائب الراحل ويتم إبلاغ الهيئة الوطنية لإعمال شئونها في انتخابات تكميلية بدائرة النائب أحمد حته، ليتم انتخاب نائب آخر يستكمل باقي المدة".

وقد نعي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أحمد حته، وأصدر المجلس بيانا اليوم قال فيه :"ببالغ الحزن والأسى ؛ ينعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس ،المغفور له بإذن الله النائب أحمد عبد المحسن حته ، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا ،والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

وإذ يتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وأنا إليه راجعون.

كما نعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب أحمد حته.