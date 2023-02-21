شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ننفذ ورشا جديدة لصيانة عربات السكة الحديد بسواعد مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن كل نوع من عربات السكة الحديد سيكون لها ورش للصيانة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ورش جديدة فى أبو زعبل لعربات السكة الحديد الروسية، بالتعاون مع الجانب الروسى، وسيتم تنفيذها بسواعد مصرية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع عدة جهات ووزارات مصرية للتوسع فى تصنيع قطع غيار عربات السكك الحديدية، بكوم أبو راضى.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية، أنه سبق وتم الاتفاق مع تالجو الإسبانية على إجراء الصيانة اللازمة لقطارات تالجو في ورشة تالجو بورش الفرز، وكذلك الاتفاق مع وابتك الأمريكية لإجراء الصيانة اللازمة لجرارات GE بورش التبين ومهمشة.

وتابع: الاتفاق مع شركة ترانسماش على التعاون في مجال إنتاج قطع الغيار محليا نقطة انطلاق قوية وهامة لإقامة مصنع مشترك في أبوزعبل لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية لتلبية احتاجات السوق المحلى، كما تم توقيع عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا، مع إتحاد شركات هيونداي روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين هيئة السكة الحديد والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك).