شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثانى الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المحددة للاطلاع والتعلم الذاتي لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالى 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يعقد اختباري شهري مارس وإبريل 2023 أثناء الحصة و خلال اليوم الدراسي، وتكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، مؤكدة أن الدروس المخصصة لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو أخر العام.

المحذوفات من منهج علم النفس

- الوحدة الثالثة : الموضوع الخامس: التفكير من صفحة 40 إلي صفحة41.

- مفهوم التفكير وخصائص التفكير الإنساني مستويات التفكير ونماذج من مهارات التفكير.

المحذوفات من منهج علم الاجتماع

الوحدة الثالثة: الموضوع الثاني: الضبط الاجتماعي

. وسائل الضبط الاجتماعي. من صفحة 74 إلي صفحة 76.

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.

ويهيب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.