شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد انتخابات مجلسى إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالأوقاف والشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 42 الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 2023، قرار حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بتعديل مواعيد الانتخاب لرئاسة وعضوية مجالس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.

ونص القرار رقم 79 لسنة 2023، أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، وعلى القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 بشأن تحديد موعد إعادة إجراء يوم الانتخاب (التصويت) لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري تنفيذا لقرار المستشار/ رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل، قرر:

-المادة الأولى: يستبدل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 بشأن مواعيد الانتخاب لرئاسة وعضوية مجالس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري، بالجدول الآتي:

-الانتخابات – يوم الأحد الموافق 12/3/2023

-إعلان النتيجة والتظلم منها – يوم الإثنين الموافق 13/3/2023

-البت في التظلم – يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023

-إيداع الأوراق – يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023

-المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.