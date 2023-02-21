شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن الجدول الزمنى للانتخابات العمالية التكميلية.. تبدأ 5 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية، في بيان بها اليوم الثلاثاء، مواعيد الانتخابات التكميلية لممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، معلنةً عن الجدول الزمني لمواعيد هذه الانتخابات كخطوات تنظيمية، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026.

وبحسب البيان، أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، والتزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بشأن إنتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات، وتنفيذا لإحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018، فقد صدر القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2023، بشأن انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات الشركات الآتية: شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الكراكات المصرية، وشركة الحديد والصلب للمناجم و المحاجر، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

يُفتح باب الترشح يوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت في الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3 /2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت في التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.

وأضاف البيان أنه وبشأن انتخابات رئيس وأعضاء بعض اللجان النقابية المقرر إعادة الإنتخابات التكميلية فيها فقد صدر القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، بشأن إجراء الانتخابات النقابية العمالية لكلِ من، أولا: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم في شهر مايو 2022 لانتخابات الدورة النقابية 2022- 2026، وذلك وفقاً لجدول زمني لمواعيد الانتخاب لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026، على أن تكون الانتخابات يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، والبت في التظلم يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023".

ثانيا إجراء الإنتخابات التكميلية للجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات ،تنفيذا للقرار الوزاري رقم 71 لسنة 2023 ،المتضمن الجدول الزمني لمواعيد الترشح والإنتخاب لعضوية مجلس إدارة تلك اللجنة للدورة النقابية الحالية ، على أن يتم فتح باب الترشح يوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت في الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3/ 2023،والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023 ،والبت في التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.